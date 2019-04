Aggiornamento software, chiusi gli sportelli di Alfa srl

Alfa Srl, la società di gestione provinciale del servizio idrico integrato, comunica che in occasione del “ponte” tra le festività del 25 aprile e del 1° maggio gli sportelli centrali di Busto Arsizio e Gallarate rimarranno chiusi per consentire l’aggiornamento dei software.

Gli sportelli di Gallarate (via Bottini 5) e Busto Arsizio (via Alberto da Giussano 8, presso l’Agesp Point) saranno chiusi da domani, venerdì 26 aprile, fino a martedì 30 aprile, inclusi, per poi riprendere la regolare attività a partire da giovedì 2 maggio. In tutto sono quattro giornate di chiusura straordinaria: la concomitanza del “ponte” sarà sfruttata per portare a termine il processo di aggiornamento dell’attuale software e consentire l’avvio dello sportello online nel corso delle prossime settimane.

L’attività riprenderà quindi il 2 maggio, presso gli sportelli centrali di Busto Arsizio e Gallarate e in quelli temporanei che vengono istituiti nei Comuni interessati dalle prossime bollettazioni (settimana prossima toccherà al Comune di Cairate, con lo sportello attivato presso gli uffici comunali di via Monastero 10 nella mattinata di giovedì 2 maggio, dalle 9 alle 11.30).