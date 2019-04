Ancora una settimana per partecipare al bando per il “negozio al sociale”

Per garantire la massima partecipazione, l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha prorogato i termini per la partecipazione al bando N.A.S.C.E., che erano stati fissati al 12 aprile. C’è tempo dunque fino al 30 aprile (alle ore 12) per presentare una proposta.

Il bando N.A.SCE, il Negozio al Sociale, è stato indetto dall’Amministrazione comunale di Vedano Olona per l’assegnazione del locale posto al civico 9 di via Matteotti, nel centro del paese, in una proprietà comunale dalle pregevoli finiture. L’affitto, in funzione del valore sociale del progetto, può partire dalla quota mensile di soli 12 euro al mese.

Il progetto sosterrà quindi attività di interesse collettivo, rivolte al perseguimento di finalità sociali, culturali, educative, ambientali.

La competizione è aperta a tutte le realtà, in particolare del terzo settore, siano essi privati cittadini, associazioni, cooperative, enti no profit.

Sul sito del Comune di Vedano Olona è possibile consultare il bando per avere tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione.

Oppure telefonare al numero 0332 867760, o scrivere una email a: servizi-sociali@comune.vedano-olona.va.it