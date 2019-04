Bilancio 2019, Casorate riduce l’indebitamento

«Con i suoi numeri il Consuntivo 2018 è dimostrazione a pieno titolo che il lavoro fatto in questi quattro anni ha dato i suoi risultati, e consegna ai casoratesi un quadro economico caratterizzato dalla tranquillità data da ampi margini di manovra e di miglioramento, ma soprattutto dall’aver disinnescato ogni potenziale rischio per gli equilibri dell’Ente con una politica di accantonamenti e azioni mirate sul recupero dell’insolvenza e sulla corretta gestione di pagamenti e incassi, residui in primis». È il commento del sindaco di Casorate Sempione, Dimitri Cassani, alla vigilia del passaggio in consiglio comunale del bilancio consuntivo dell’ente.

L’avanzo di amministrazione è pari a 1.133.000 euro, dei quali 180mila vincolati per investimenti futuri e 840m destinati al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, «ma con previsione di svincolarne a breve somme importanti» dice ancora il sindaco. «Equilibri di finanza pubblica rispettati con margine positivo di 227m euro quando la soglia di rispetto è Zero

una riduzione dei Residui (argomento delicato per tutte le Amministrazioni in quanto rappresentano debiti e crediti pregressi), sia in Entrata che nella Spesa, di 750m euro, risultato ottenuto grazie all’attenzione ad incassi e pagamenti; questi ultimi in forte miglioramento ed ormai prossimi all’allineamento con i parametri di virtuosità dei 30 giorni per la pubblica amministrazione,, con il 66% dei pagamenti entro i 46 giorni medi, e medie di 17 giorni per i pagamenti entro il mese».

E ancora Cassani sottolinea «una importante riduzione del debito di finanziamento, con un indebitamento per abitante sceso da 350 euro del 2015 a 267 del 2018, ottima premessa alla stagione dei nuovi investimenti presentata nel Previsionale 2019».

«Ancora una volta i numeri parlano, e danno la conferma che stiamo timonando la barca nella giusta direzione e che il lavoro e il metodo alla fine pagano e vanno oltre ogni tentativo di critica» dice Carlo Demolli, assessore al bilancio. «La fiducia che i casoratesi e il mio sindaco hanno riposto nel mio mandato esige un lavoro costante e metodico, e oggi posso solo confermare che l’attenzione ai conti pubblici e l’impegno al miglioramento dei margini, già oggi di tutto rispetto, continueranno ad essere la priorità del mio mandato».