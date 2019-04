Camminate ed eventi, domenica l’inaugurazione dei Prati del Ceppo

È in programma per domenica 6 aprile l’inaugurazione dei “Prati del Ceppo”, l’area di laminazione del torrente Lura, a Lomazzo, in provincia di Como. Una giornata di eventi per presentare il percorso ai cittadini, a cura del Parco Lura e della Regione Lombardia.

La giornata avrà inizio alle 10,30 con saluti e breve intervento dei rappresentanti istituzionali mentre alle 11 e 30 si terrà il taglio del nastro e la lettura di un breve passo del libro “Noi e il Lura. Il futuro da una storia” e l’esibizione della junior band. A seguire, rinfresco e visita guidata per i rappresentanti istituzionali.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, al centro biodiversità gestita da Koinè verrà aperta al pubblico la mostra interattiva e per pannelli sulle opere di realizzazione delle aree di laminazione. Alle 15 una passeggiata tra “i prati del ceppo”: partenza gruppi, max 20 persone ogni 30 minuti, dal Centro Visite. Ultima passeggiata prevista alle ore 17.00. Alle 16 ci saranno i gruppi di cammino e corsa campestre in collaborazione con le Associazioni locali.

Durante la giornata verrà predisposto un punto di ritrovo presso i due gazebo all’ingresso principale dell’area, cui rivolgersi per informazioni e per le iscrizioni alla corsa/camminata e alle visite guidate al cantiere. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del parco.