Carlo Molinari si candida nella lista Cuveglio al Centro per Marco Magrini Sindaco

Con la candidatura di Carlo Molinari viene completa la squadra di Cuveglio al Centro per Marco Magrini Sindaco.

E’ quindi tutto pronto per la serata pubblica di presentazione che si terrà venerdì 12 aprile, dalle ore 21.00 presso la Sala Polivalente in piazza Marconi.

Carlo Molinari, 58 anni, laureato in Scienze biologiche e un Ph.D in Ingegneria Ambientale e Sicurezza , consulente ambientale e di sicurezza sul lavoro, è da tempo impegnato nella vita pubblica del territorio e rappresenta uno dei candidati con maggiore esperienza amministrativa del gruppo. E’ stato infatti assessore in Comunità Montana e a Cuveglio dove tutt’ora è consigliere comunale di maggioranza. La sua presenza nella lista simboleggia proprio la capacità di Cuveglio al Centro di saper coinvolgere le tante energie positive della comunità che credono fortemente in un progetto civico che sappia far voltare pagina alla comunità. “Chiusa l’esperienza decennale dell’amministrazione Piccolo, e dopo il fallimento del referendum sulla fusione con Duno, Cuveglio ha davvero bisogno di cambiare pagina – dichiara Carlo Molinari – mi sono quindi impegnato con Marco Magrini per costruire una proposta nuova, capace di farci fare un salto di qualità. . Sono certo che per Cuveglio questa sia un’occasione da non perdere. Venerdì sera toglieremo il velo sulla lista e sulle nostre proposte, vi aspettiamo!”