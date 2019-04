Caronnese, un gol per tre punti

(Foto caronnese.com)

Anche quest’anno la Caronnese andrà ai playoff. La certezza matematica arriva oggi, alla quartultima di campionato, grazie alla vittoria 1-0 in casa del Villa d’Almè e anche per la sconfitta a Olginate della Virtus Bergamo.

È bastata la rete di Filippo Pittarello al 4’ del primo tempo per indirizzare la gara e permettere alla Caronnese si portarsi a casa vittoria, tre punti e la certezza degli spareggi promozione.

Sugli altri campi, il Como capolista ha vinto 1-0 contro il Sondrio, mentre il Mantova secondo ha esagerato: 6-0 contro il Darfo Boario. In anticipo la vittoria 3-0 del Rezzato in casa del Ciserano, la Pro Sesto ha invece regolato in casa 2-1 il Seregno.

VILLA D’ALME’-CARONNESE 0-1 (0-1)

Marcatori: 4′ pt Pittarello (C)

VILLA D’ALME’: Gritti, Sala, Ravasio, Baggi (1′ st Achenza), Lazzarini M. (35′ st Valli), Capua, Picozzi, Donida, Castagna, Todeschini (18′ st Corna), Del Carro. A disposizione: Lazzarini C, Campisi, Donadoni, Micheletti, Merlino, Vitali. Allenatore: Locatelli

CARONNESE: Barlocco, Mandracchia, Roveda (28′ st Spampatti), Di Munno, Braccioli, Pavan (40′ st Giudici), Rinaldi (17′ pt Villanova; 21′ st Baldo), Gattoni, Pittarello (38′ st Barbera), Corno, Piraccini. A disposizione: Beretta, Manti, Albu, Ciceri. Allenatore: Prelli (Mazzoleni squalificato)

Arbitro: Cardella Sez. di Torre del Greco (Sbardella e Zandona)

Ammoniti: Lazzarini (V), Braccioli (C)