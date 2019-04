Comincia con un flashmob l’incontro di Cottarelli sull’Europa

Un flashmob con le bandiere europee, martedì 9 aprile alle 18, in piazza della Repubblica a Varese, promosso da Matide Ceron, segretaria del Movimento Federalista Europeo di Varese, nel contesto di Varese Sceglie l’Europa, aprirà il secondo appuntamento della rassegna “Che cosa l’EUROPA fa per me?” – che inizierà alle 18,30, presso l’Aula Magna Università Insubria in via Ravasi 2.

Euro, le regole europee sui conti pubblici, il ruolo della BCE, la stabilità dei prezzi in Italia e in Europa, il problema demografico ed il suo impatto su crescita e PIL, previsioni economiche per il futuro dell’Europa. Questi gli argomenti che verranno trattati nella tavola rotonda, moderata da Bellon, che vedrà protagonisti Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Massimo Gaudina, rappresentante della Commissione Europea a Milano, e Luciano Fontana, direttore de “Il Corriere della Sera”.

«Oggi – Spiega Carlo Cottarelli – Ogni paese europeo fa ancora l’interesse di se stesso, pensando poco al bene comune. Vorrei invece un’Europa in cui i cittadini si sentissero davvero cittadini europei e non solo cittadini del loro paese. Vorrei un’Europa in cui il bilancio centrale potesse svolgere un ruolo effettivo, in cui si accentrassero politiche di spesa e di tassazione da gestire in comune, perché solo attraverso un’Europa che agisce insieme, dalla sicurezza ai rapporti internazionali, dalla tassazione al welfare, possiamo sopravvivere in un mondo globalizzato».

«Nel modello di unione che si cercherà di costruire con le votazioni di maggio non possiamo dimenticare che quando i problemi superano i confini, anche le soluzioni devono superarli – afferma Massimo Gaudina – L’Europa è la risposta alla sfide globali dei nostri tempi».

Il ciclo di incontri è ideato e diretto da Cristina Bellon, giornalista, collaboratrice de La Stampa-Tuttogreen, ed organizzato da CSA Client & Project Supervisors Association, con il patrocinio dell’Università degli Studi Insubria di Varese, della Provincia di Varese, del Comune di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Giacomo Ascoli.