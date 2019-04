“Consegneremo ai vedanesi un paese più sicuro e funzionale”

Sono diversi i cantieri in fase di completamento a Vedano Olona in queste ultime settimane del mandato dell’amministrazione Citterio.

«Sono stati cinque anni intensi e ricchi di impegno, ma anche di soddisfazioni – dice il sindaco Cristiano Citterio – Con le opere in progetto e quelle oramai a termine consegneremo ai vedanesi un paese senz’altro più sicuro e funzionale di quello che abbiamo trovato».

La più visibile delle opere in fase di ultimazione è sicuramente l’intervento di consolidamento del muro di via Baracca: «I lavori stanno procedendo senza intoppi e sono in anticipo di oltre un mese sul tabellino di marcia dice il sindaco – dopo anni di promesse e dichiarazioni di intenti solo sulla carta, grazie all’amministrazione di Vedano Viva, che si è voluta prendere l’onere e la responsabilità, finalmente sta per trovare una soluzione la messa in sicurezza di un punto del paese che destava forte preoccupazione nei cittadini vedanesi e non solo».

Sta per essere completata anche l’installazione dei nuovi servizi igienici della scuola media: «Si stanno sostituendo i precedenti servizi, obsoleti e in stato di degrado, in modo da ridare dignità e decoro alla nostra scuola, che accoglie e forma i nostri giovani. Una richiesta concordata e condivisa anche con il Consiglio comunale dei ragazzi».

Al Centro sportivo di via Volta, che ospita la squadra degli Skorpions e dove ha sede la Protezione civile di Vedano, invece è stata ultimata l’installazione dei pannelli solari sul tetto dell’edificio e acquistato il nuovo impianto termico: «Impianto che andrà a sostituire quello vecchio datato addirittura 1992 – conclude Citterio – Una decisione assunta per motivi di sicurezza, oltre che per il cospicuo risparmio energetico e per avere migliori prestazioni, e che, grazie agli incentivi ottenuti dal Conto termico, verrà a costare circa la metà del valore».