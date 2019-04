Il corpo non mente. Bambini e genitori nella relazione affettiva

Ama il tuo cuore onlus, in collaborazione con il Centro Medico Insubria Med di Malnate organizzano il 12 aprile, il 3 e 12 maggio a Malnate un ciclo di incontri dedicati a genitori e insegnanti durante i quali i relatori, esperti in pedagogia, cercheranno di fornire loro gli strumenti per aiutarli a rasserenare i turbamenti emotivi dei bambini nel corso dello sviluppo evolutivo per il superamento dei disturbi relazionali.

Un adulto competente nella lettura delle motivazioni implicite del disagio emotivo del bambino accoglie le sue narrazioni emotive, gli offre una comprensione empatica e gli restituisce una rappresentazione di sé caratterizzata da sentimenti di valorizzazione e di autostima.

I più recenti studi sullo sviluppo infantile dimostrano che le esperienze affettive e relazionali vissute dai bambini, formano dentro di loro una mappa emotiva che sarà utile per affrontare nuove relazioni, in particolare nei nuovi ambienti che incontreranno durante la loro crescita.

I bambini che crescono con la percezione di vivere in un ambiente affidabile e protettivo, non avvertiranno sentimenti di paura nelle esplorazioni che la crescita comporta, potendo così godere di relazioni positive in famiglia e nella scuola.

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Malnate e delle Città dei Bambini.

Programma delle tre serate

Venerdì 12 aprile, dalle 20:30 alle 23

Incontro di introduzione con intervento di Maria Irene Bellifemine, assessore ai servizi educativi, cultura, sport e Città dei Bambini e del Dott. Roberto Canziani, cardiologo e Direttore Sanitario di Insubria Med.

“Dalle storie mute alle storie parlanti: avvicinamento al mondo emotivo del bambino”, rivolto a genitori e insegnanti

Venerdì 3 maggio, dalle 20:30 alle 23

“Famiglie – bambini e racconti / le narrazioni che curano”, rivolto a genitori e insegnanti

Domenica 12 maggio, dalle 10 alle 12

“Narra-Azione: giocando con i figli”, rivolto a genitori, insegnanti e bambini

Relatori

Dott. ssa Maria Rita Ceserani Psicologa – Psicoterapeuta

Dott. ssa Donata Potito Pediatra – Adolescentologa

Dott. Francesco Pucci Terapista della Neuro e Psicomotricità nell’Età Evolutiva

Dott. Fragomeni Carlo – Sociologo

12 aprile e 3 maggio, presso Aula Magna Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” via Francesco Baracca, 1 – Malnate

12 maggio presso Palestra via Libia – Malnate