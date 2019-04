Prima costruisco il cestino, poi cerco le uova

Il prato della Corte del Ciliegio apre al picnic di Pasquetta, e nel pomeriggio propone diverse iniziative per i bambini. A cominciare dal laboratorio pasquale “Facciamo il cestino pasquale” che partirà alle ore 14 e servirà ai bambini a realizzare il principale strumento con cui partecipare, dalle ore 15,30, alla tradizionale Caccia alle uova della Corte per cui saranno distribuiti nell’area giochi del parco 10 mila ovetti da trovare e da gustare.

Il braccialetto che permetterà di effettuare l’animazione avrà il costo di 5 euro, da acquistare alla cassa.

I cestini per il picnic sono prenotabili dalle ore 11.30 in Corte oppure inviando una mail a cortedelciliegio@gmail.com.

In caso di pioggia si darà la possibilità di pranzare al Bistrot della Corte, con menù alla carta, fino a riempimento del locale, rispettando la cronologia delle prenotazioni effettuate, mentre la caccia alle uova avverrà internamente.