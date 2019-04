EasyJet festeggia i 70 milioni di passeggeri a Malpensa

EasyJet, compagnia aerea leader in Europa festeggia insieme al suo partner SEA e all’aeroporto di Milano Malpensa il raggiungimento dei 70 milioni di passeggeri trasportati da e per lo scalo lombardo a partire dall’inizio delle operazioni easyJet sull’aeroporto. La compagnia ha premiato proprio oggi il fortunato e ignaro 70 milionesimo passeggero con un biglietto omaggio, durante un divertente ed insolito evento presso il Terminal 2.

EasyJet ha creduto sin da subito nelle potenzialità di sviluppo di Milano Malpensa, scegliendola come base nel 2006 e facendola presto diventare la prima base della compagnia nell’Europa continentale (tuttora la seconda base dopo Berlino Tegel, dove easyJet ha acquisito le operazioni di Air Berlin). EasyJet è la prima compagnia di Malpensa, con 21 aerei basati e fino a un massimo 164 operazioni giornaliere. Solo nel 2018 ha trasportato 7,8 milioni di passeggeri. Negli anni la compagnia ha diversificato in modo consistente il ventaglio di destinazioni messe a disposizione a chi sceglie di volare da Malpensa, intercettando l’importante traffico business del Nord-Ovest e offrendo a chi viaggia per piacere un numero sempre maggiore di destinazioni, vicine e lontane, esotiche e cittadine.

Grazie alla proficua collaborazione con i suoi partner EasyJet ha contribuito all’inaugurazione del collegamento ferroviario diretto tra Milano e il Terminal 2 di Malpensa, offrendo ai cittadini di Milano la possibilità di avere accesso alle vantaggiose offerte di easyJet in soli 40 minuti dalla stazione di Milano Nord Cadorna (in alternativa é possibile raggiungere il Terminal 2 in treno o in autobus anche dalla Stazione Centrale in poco più di 50 minuti). EasyJet intende continuare a migliorare l’esperienza di viaggio dei propri passeggeri in viaggio da Milano, basando a Malpensa 2 dei suoi aerei più innovativi, gli Airbus A321neo che, oltre ad offrire una maggiore capacità con 235 posti disponibili, consentiranno di ridurre le emissioni di CO2 per km per passeggero e l’inquinamento acustico.

Lorenzo Lagorio, Country Manager per l’Italia, ha commentato: «Siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare questo traguardo insieme al nostro partner SEA, con il quale abbiamo collaborato negli anni per sviluppare e potenziare uno dei network piú strategici di easyJet in Europa continentale. A 13 anni dall’inaugurazione della nostra base, l’aeroporto di Malpensa continua a rappresentare un punto saldo nella nostra strategia di sviluppo in Italia confermandosi come il nostro principale hub con 21 aerei basati, oltre la metá dei dipendenti basati in Italia e un ventaglio di destinazioni in costante sviluppo. Stiamo lavorando per offrire nuove destinazioni ai nostri passeggeri, aumentando la capacità con aerei più grandi e innovativi, come gli Airbus A321 in arrivo verso la fine dell’anno, e migliorare i nostri programmi di volo per venire incontro anche alle esigenze di chi viaggia per lavoro. I passeggeri business di easyJet sono in forte aumento e siamo felici che un numero sempre maggiore di aziende scelga le nostre offerte per i propri viaggi d’affari».

Continua la collaborazione con SEA per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più semplice e piacevole. Milano è stato il primo aeroporto italiano a entrare a far parte nel 2017 del servizio “Worldwide by easyJet” – il primo servizio globale di voli in connessione offerto da una compagnia “low fare” – e uno dei primi a introdurre la funzionalità Mobile Host, che guida il passeggero, tramite notifiche sulla app easyJet in tempo reale, lungo la sua esperienza di viaggio, dall’arrivo in aeroporto fino al momento del decollo. A Milano Malpensa è disponibile anche il servizio Hands free – che permette di lasciare i bagagli a mano al check-in presso lo sportello del bag drop, dove sono contrassegnati come priorità e accuditi fino all’aeroporto d’arrivo.

“SEA Milan airports è felice di celebrare insieme ad easyJet il conseguimento di questo importante traguardo rappresentato dai 70 milioni di passeggeri trasportati dall’apertura della base a Malpensa nel 2006 -dichiara Andrea Tucci, Direttore Aviation Business Development SEA-. Questo eccellente risultato conferma la lungimiranza di due partners, per SEA la scommessa di diversificare il modello di business dell’aeroporto è stata un successo, grazie alla efficace collaborazione con easyJet. Dietro al risultato di oggi c’è un network di qualità costruito dal vettore britannico, in continuo sviluppo, che con 60 collegamenti, consente al territorio un elevato livello di connettività».