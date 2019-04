Economia circolare e architettura ecosostenibile

Questa settimana, protagonista della nostra case history è l’architetto Giorgio Caporaso, con il su studio creativo dove le attività spaziano dall’architettura, al design, fino al progetto grafico, con una struttura flessibile ed in continua evoluzione, alla ricerca di idee e soluzioni innovative.

Giorgio Caporaso da anni si interessa ai temi dell’architettura sostenibile con una particolare sensibilità nei confronti dell’ambiente e della presenza del verde urbano, sperimentando nei suoi progetti l’uso di sistemi di coperture verdi e di giardini pensili in maniera interessante.

Nel campo del design lo Studio Caporaso si pone la finalità di progettare oggetti esteticamente piacevoli e funzionali ma pensati in termini di sostenibilità ambientale. Un esempio di questa attività è la Ecodesign Collection di Lessmore, un’intera collezione di arredi e complementi, progettata secondo i principi dell’economia circolare.

Economia circolare e architettura sostenibile sono due temi molto attuali e Giorgio Caporaso ha deciso di raccontarli all’interno di una pagina dedicata, dove testi e immagini portano il lettore a comprendere e conoscere questi argomenti in un percorso narrativo che li invita anche a recarsi personalmente a vedere e toccare con mano le sue creazioni in appuntamenti come la Milano Design Week.

