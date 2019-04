Expo Elettronica e Milano Comics&Games tornano a MalpensaFiere

Sabato 11 e domenica 12 maggio, secondo appuntamento dell’anno, con Expo Elettronica a MalpensaFiere, Busto Arsizio. Il circuito di elettronica made by Blu Nautilus torna a Busto e raddoppia con Milano Comics&Games, la fiera del fumetto, del gioco e multimedia.

Expo Elettronica si conferma un punto di riferimento per esperti ed appassionati di informatica ed elettronica. Sono attesi circa 150 operatori, di provenienza nazionale, con una vasta offerta di elettronica di consumo e professionale, declinabile in tutti gli ambiti, dal lavoro al tempo libero.

Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici sono solo alcuni dei numerosi prodotti proposti, accanto ad una serie di ‘introvabili’ tra cui componenti e ricambi per la riparazione. Il motto del circuito è da sempre ‘high tech, low cost’, imperdibili sono gli sconti rispetto ai canali della normale distribuzione.

Accanto alla mostra mercato, spazio anche al tradizionale mercatino dell’usato elettrico elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus, materiale di recupero, regno di collezionisti e cacciatori di affari.

Spazio anche al Fotomercato, dove gli appassionati possono trovare espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell’usato sia per fotografia analogica che digitale, da Leica a Nikon, da Canon ad Hasselblad. Apparecchi antichi e moderni da vero collezionismo, ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa, editoria specializzata con manualistica e libri d’arte. Novità del circuito, è la Drone FPV Arena, con gare di mini-droni, organizzate in collaborazione con ABC Elettronica, che mette anche in palio un drone al giorno per chi dimostrerà di essere il miglior racer.

Milano Comics&Games, alla sua decima edizione, è l’evento nell’evento di Expo Elettronica propone oltre 7.000 metri quadrati di mostra mercato rivolta interamente al fantastico mondo dei fumetti, manga, anime, modellini, action figures, videogiochi, retrogames, giochi, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, role playing games, associazioni culturali, autori, mostre, youtubers e area kpop. Una sezione Artist Alley Projet. Una sezione Self Area, Autori ospiti, e tanto, tanto altro. E poi via libera al colorato e affascinante mondo del Cosplay, con gare e rappresentazioni. Sempre un ricco programma di eventi. Anche Milano Comics & Games è uno degli appuntamenti Cosplay Synergy.

Grande presenza Bonelliana all’evento di MalpensaFiere. Anna Lazzarini è autrice del manifesto ufficiale, tutto al femminile, disegnatrice da sempre per i tipi della Sergio Bonelli Editore. Oskar anche lui disegnatore della Sergio Bonelli Editore (Zagor, Cico, Nathan Never) e Davide Barzi, scrittore e sceneggiatore della saga di “No Name” tutta disegnata da Oskar, pubblicata dalla Cut-up, e della vasta produzione editoriale dedicata al Don Camillo (ReNoir) a fumetti, su licenza ufficiale degli eredi Guareschi. Anche lui ospite della manifestazione. Ivan Calcaterra uno dei disegnatori di punta di “Nathan Never” e disegnatore della saga fantasy, “Senzanima”, grande successo editoriale per le librerie, pubblicato sempre dalla Bonelli. Moreno Burattini con il suo nuovo titolo “Max Bunker una vita da numero uno”, edito da Cut-up.

L’evento lombardo ospita la seconda tappa de l’Artist Alley Projet, uno spazio libero e gratuito, a disposizione di artisti; disegnatori, illustratori, coloristi affermati e non, ma anche per giovani emergenti. Senza escludere le piccole case editrici da sempre bacino di nuovi e interessanti talenti. Uno spazio indi per promuovere un settore di grandi creatività, allo scopo di far incontrare i protagonisti del mondo dell’immagine con il pubblico frequentatore delle fiere, gli appassionati, i collezionisti, i fans.

Per gli appassionati di videogames, Mantus.it propone un’area attrezzata con potentissimi pc da gaming e le migliori console, con i titoli più cool del momento: Overwatch, Hearstone, League of Legends, Minecraft e Fortnite.

Questa edizione di Milano Comics&Games si trasforma in un enorme arena con tantissimi tornei: DBS Italian Celebration Dragon Ball Card Games, Force of Will con in palio invito, viaggio e alloggio per il World Grand Prix di Osaka, in collaborazione con Game Trade Distribuzione e YU-Gi-oh World Championship Qualifier e Medio di Magic a cura de Le Fiamme di Pompei.

Una delle anime del Milano Comics and Games è l’area Cosplay, operatori specializzati, workshop e contest. Domenica all’interno della gara cosplay tradizionale, i vincitori del miglior maschile e femminile accederanno alla finale di settembre della Gara Cosplay Synergy che dà in premio, al migliore assoluto, la partecipazione al MCM London Comic Con, con viaggio e soggiorno inclusi, per una delle mete più ambite da ogni nerd. Direttamente dal Giappone, arriva Yuriko Tiger, una delle cosplayer più conosciute tra Italia e Giappone, modella cosplay e talent televisivo.

Un ricco programma di live si alterna per tutto il weekend: da non perdere le Kiseki Shiny gruppo di dance cover ispirato al mondo idol dall’idea di nove amiche appassionate del genere; a MalpensaFiere torna anche l’area k-pop per ballare, cantare, con ospiti, live, le crew di dance cover e un contest dance cover durante il sabato pomeriggio, in collaborazione con il KST – Kpop Show Time

Gli amanti del modellismo Gunpla hanno l’occasione di ammirare l’esposizione di modellini e partecipare ai workshop con gli esperti per tanti consigli e dritte sul mondo Gunpla. Sfide mozzafiato nella Gameplay Arena, con i migliori videogiochi del momento! Sabato 11 e domenica 12 maggio, è in programma meet and greet con LaSabri.