Festa di primavera 2019 al Castello Visconti

Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 19, nella splendida cornice del Castello Visconti di Somma Lombardio, arriva la settima edizione della Festa di Primavera al Castello Visconti , un mercatino di primavera unico nel suo genere, in una location storica di enorme fascino che attrae da sempre migliaia di visitatori.

L’ingresso sarà libero in tutte le aree espositive e sarà un’occasione originale per festeggiare la primavera e trascorrere una giornata con tutta la famiglia e gli amici in un’atmosfera di festa.

La manifestazione ospiterà circa un centinaio di selezionati espositori tra artigiani e hobbisti, ubicati sia all’interno che all’esterno del Castello; in particolare il percorso di visita inizierà quest’anno sulla strada davanti al Castello.

All’ingresso del mercatino saranno allestite splendide decorazioni floreali a cura di Mones Fiori e L’angolo fiorito, che daranno un’immagine ancor più primaverile all’intera manifestazione. Il percorso proseguirà come da tradizione con la visita agli espositori ubicati nel viale di ingresso che costeggia il fossato, per poi proseguire nel cortile e nel porticato del castello, da cui si potrà accedere sia alle sale ubicate al piano terra sia alle imponenti scale che conducono al primo piano e alla splendida Sala d’Aragona.

La passeggiata dei visitatori sarà allietata da golosi punti ristoro e da banchi che proporranno specialità gastronomiche tipiche delle varie regioni d’Italia.

Creazioni uniche artigianali di abbigliamento, accessori per la casa e la persona, gioielli, disegni e dipinti, oggettistica, ceramica, cucito, fiori e piante rare e molto altro lasceranno il pubblico piacevolmente colpito per l’originalità e l’unicità delle creazioni.

Durante tutta la giornata sono previste numerose attività che coinvolgono grandi e bambini.

Durante l’evento sarà possibile visitare lo splendido Castello Visconti grazie alle apprezzatissime visite guidate all’interno del Castello, un’occasione unica per visitare un edificio così bello e ricco di storia! Le visite guidate avranno luogo al mattino dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Il costo del biglietto per la visita guidata, che dovrà essere corrisposto direttamente alle casse di ingresso del Castello, è di euro 7 intero, euro 15 famiglia, euro 5 ridotto soci FAI e Touring.

Alle ore 15 si terrà un originale laboratorio didattico per adulti e bambini a cura di Team-lab Castello Visconti a tema “L’evoluzione della moda nella Famiglia Visconti” nell’area delle visite guidate, del costo di euro 5 a partecipante (la prenotazione non è richiesta anche se il laboratorio sarà aperto a un numero limitato di partecipanti).

Per informazioni si potrà chiamare telefonicamente il numero 0331 256337 o mandare una mail all’indirizzo lab-castellovisconti@ libero.it o castellovisconti@libero.it.

All’interno dell’area espositiva al primo piano del Castello, per il secondo anno consecutivo si troverà una zona dedicata a corsi di decorazione a cura della bravissima artista Alessandra Senna. I corsi si rivolgeranno sia a bambini che adulti e nello specifico si decorerà una tavoletta di legno con la tecnica shabby chic, imparando a dipingere, usare gli stencil e le cere colorate. Si acquisiranno così le basi per rinnovare i mobili di casa che non ci soddisfano più. Il costo del corso è di 10 euro.

Per i più piccoli invece ci sarà l’imperdibile laboratorio di costruzione Pupazzi Pazzi con materiali di riciclo a cura della compagnia Fluffy Puppets, piccola compagnia di “Pupazzisti” che produce spettacoli, laboratori e gadget di Pupazzi Pazzi seguendo il loro motto “Fare arte da ciò che è stato messo da parte!”. Ci sarà anche la possibilità di acquistare uno dei loro gadget. Il laboratorio è a offerta libera.

Tutti i corsi hanno durata variabile e non hanno orari prestabiliti ma inizieranno di volta in volta man mano che ci sarà pubblico. Se desiderate prenotare la vostra partecipazione in una certa fascia oraria, potete scrivere a natalealcastello@gmail.com

Durante tutta la giornata sarà presnete anche un’artista che si occuperà del trucca bimbi.

Si ringraziano Malpensa Meetings organizzatore dell’evento, la Fondazione Visconti, il Comune di Somma Lombardo che patrocina la manifestazione, in particolare l’Assessore Ilaria Ceriani, la Polizia Locale di Somma Lombardo, Paolo Spiandorello, fotografo ufficiale della manifestazione. Si ringraziano gli sponsor dell’evento, la palestra Moves Club di Gallarate, che sarà presente nel porticato del Castello per farvi conoscere la loro proposta di allenamento personalizzato e la concessionaria Riccardi Auto di Arsago Seprio, che vi aspetterà all’ingresso dell’evento con due auto, per farvi conoscere le loro ultime proposte. Ringraziamo infine i fioristi di Somma Lombardo Mones Fiori e L’angolo Fiorito per il prezioso contributo decorativo floreale.

Rimanete aggiornati sull’evento seguendo la pagina Facebook dell’evento.

