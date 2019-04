Il Festival internazionale delle polpette arriva a Cassano Magnago

Dopo averci entusiasmato la scorsa stagione con eventi come Oktoberfest e Street Food Parade, l’Associazione Culturale le Officine riparte con il suo calendario eventi a Cassano Magnago.

Il primo grande appuntamento è una novità assoluta in provincia di Varese: il Festival Internazionale delle Polpette, che si terrà da giovedì 25 a domenica 28 aprile all’area feste in via Primo Maggio.

“Questo golosissimo format è nato un anno fa a Milano e dopo due edizioni dall’affluenza strabiliante alla Fabbrica del Vapore e al Carroponte, abbiamo progettato con i suoi ideatori una tappa inedita sul territorio varesino. Ciò che lo rende unico questo festival è la sorprendente varietà di ricette che da ogni angolo del mondo declinano un piatto semplice e famigliare come la polpetta, attraverso ingredienti, sapori e tradizioni, di culture lontanissime ma allo stesso tempo così vicine tra loro. Oltre alle italianissime mondeghili milanesi e le polpette calabresi, scopriremo insieme le più celebri provenienti da paesi come Grecia, Svezia, Turchia, India, Thailandia e Sud America, non solo a base di carne ma anche di pesce, vegetariane e vegane!”

Oltre alla celebrazione gastronomica con protagonista assoluto la polpetta, ci saranno tantissime attività e spettacoli che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età, dai concerti di party band, ai giochi da luna park fino a divertenti sfide di abbuffate. Nelle serate di venerdì e sabato infatti si terrà la gara MAN VS MEATBALL: 1kg e mezzo di spaghetti al sugo e polpette da finire prima di tutti gli altri concorrenti, aggiudicandosi l’ambito trofeo!

L’area feste si sviluppa su oltre 1600mq, tutti al coperto e quindi l’evento si svolgerà tranquillamente anche in caso di maltempo.