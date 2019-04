Garden Show, una giornata all’insegna della natura

Domenica 28 aprile Nicora Garden vi invita a Varese, in via Carnia 133, dove i 4000mq di esposizione si animeranno di eventi, artisti e laboratori per uno spettacolo all’insegna della natura. vi invita a Varese, in, dove i 4000mq di esposizione si animeranno diper uno

Garden Show avrà inizio alle ore 15 in collaborazione La Stube del Trentino, che si occuperà della vostra voglia di gusto.

Ingredienti della giornata

– Piante Viventi

– Truccabimbi

– Artista del Palloncino

– Trampolieri Floreali

– Spettacolo di Bolle di Sapone Giganti

– Spettacolo del “ Contadino Clown” su un vero trattore

– Magic Flower Show all’insegna del mistero

– Caricaturista e Spettacolo di Fuoco Finale con Acrobati e Giocolieri

Durante la giornata sarà possibile accedere a fantastiche promozioni su prodotti per il barbecue e cura del verde, avrai anche la possibilità di iscriverti alla community Nicora Garden per restare sempre aggiornato rispetto agli eventi in programmazione.

Lo staff di Nicora Garden vi aspetta per uno spettacolo da veri #espertidinatura