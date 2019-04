Ginecologi croati a lezione al Del Ponte

Cinque ginecologi croati provenienti da Zagabria, Pola e Karlovac sono ospiti del Prof. Fabio Ghezzi all’Ospedale Del Ponte per le giornate di oggi e domani.

Obiettivo della visita è imparare le più moderne tecniche di chirurgia mininvasiva applicate alla terapia chirurgica dei fibromi uterini e della patologia oncologica ginecologica, di cui la struttura del prof. Ghezzi è stata riconosciuta nel 2015 come centro di eccellenza dall’American Association of Gynecologic Endoscopy, per qualità e complessità degli interventi, correttezza delle procedure e adeguatezza delle strumentazioni.

I cinque ginecologi croati, in particolare, entrano in sala operatoria per assistere ad una decina di interventi eseguiti dal prof. Ghezzi e dalla sua équipe.

Oggi, in particolare, hanno assistito all’esecuzione di quattro interventi mini invasivi, di cui due molto complessi, per tumori maligni all’utero e due per fibromi uterini. Domani, invece, verranno utilizzate tecniche di mini e microlaparoscopia, fiore all’occhiello del reparto diretto dal Prof. Ghezzi.

Al Del Ponte, infatti, il 95% degli oltre 1300 interventi maggiori di ginecologia sono realizzati con tecnica mini-invasiva, con un ovvio beneficio sul recupero post-operatorio, sulla degenza e sulla convalescenza.