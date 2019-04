Green Book al cineforum delle Arti

Il Cineforum delle Arti di Gallarate propone giovedì 4 aprile il film “Green book”, di Peter Farrelly.

Un film che ha vinto tre Premi Oscar, tre Golden Globes, un premio ai BAFTA, un premio ai Critics Choice Award e un premio ai SAG Awards ed è stato al centro anche del dibattito critico sul racconto della realtà afroamericana e del razzismo a stelle e strisce.

Racconta la storia dell’ex buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un’educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall’essere legittimamente acquisiti.

Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche con l’umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda.