Guido Camussi, un cavaliere-partigiano sui monti dell’Ossola

A Gallarate il monumento alla Resistenza, realizzato da Arnaldo Pomodoro dopo un lungo dibattito artistico e ianugurato nel 1980, si trova in Largo Camussi.

La piazzetta nel centro della città di Gallarate (dove da 2018 il corteo passa per un omaggio, mentre una volta era punto conclusivo) è dedicata al capitano Guido Camussi, caduto nella Resistenza.

Ufficiale del Reggimento Savoia Cavalleria, è un rappresentante della Resistenza animata dai militari, che – senza riconoscersi in un indirizzo politico ma senza attendere l’evolversi degli eventi – si schierarono per l’Italia contro l’occupante e il governo illegittimo costituito dai fascisti.

Camussi costituì il Gruppo Patrioti Ossola e morì in Valle Strona, in provincia di Novara (oggi Verbano-Cusio-Ossola) nel 1944.

Il 20 giugno i nazifascisti avevano completato il rastrellamento della Valgrande, concluso con la fucilazione dei 43 martiri a Fondotoce. Nel frattempo tedeschi e fascisti impegnarono anche le forze della Valstrona, canale tra Cusio e Valsesia dove erano forti i gruppi partigiani formati da ex militari, del cosiddetto “Raggruppamento Di Dio”, dal nome dell’ufficiale Alfredo Di Dio. Formazioni militari che poi combatterono anche nella Repubblica dell’Ossola, a fianco di comunisti, socialisti, liberali, democratici cristiani.

I rastrellamenti furono durissimi e colpirono anche la popolazione civile, infatti Valstrona, per le sofferenze patite, ebbe poi la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

In quei giorni di fine giugno era atteso un lancio di armi e viveri da parte degli angloamericani, che fu rinviato all’ultimo secondo per evitare che le dotazioni finissero in mano ai nazifascisti. Camussi, che già si è portato nella zona del lancio, scese con il suo gruppo a fare da avanguardia per proteggere il resto del partigiani dalla colonna nemica che avanzava. Catturati, i sei partigiani ex militari «dopo i rituali, terrificanti episodi di violenza, caricati su una camionetta, legati, serrati fra due panche di legno, vengono portati ad Omegna ed esposti perché la popolazione conosca i banditi». Furono portati a Strona, dove la popolazione fu costretta a portarsi nella piazzetta centrale per assistere all’eccidio. Insieme a Camussi (la foto è tratta da “Gallarate nella storia e nella tradizione” di Luigi Aspesi, ed. Studi Patri 1978)caddero Egidio Baldioli, Luca Ceresa, Romolo Colli, Giuseppe Fortis e Giuseppe Nichini

Era il 27 giugno 1944. Dieci mesi dopo la guerra era già finita.