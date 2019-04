Jordan, le mongolfiere e la solidarietà

L’amore per il volo, la solidarietà e la voglia di dare a bambini affetti da malattie rare l’occasione per vivere un’eperienza unica.

Galleria fotografica Mongolfiere a Sesto Calende 4 di 7

L’iniziativa è di Jordan Rivers-Scott, pilota di easyJet basato all’aeroporto di Malpensa e residente in provincia di Varese. Sposato e padre di tre figlie, una delle quali affetta da una rara sindrome.

Per lei e per tutti i bambini con disabilità, Jordan ha organizzato un progetto meraviglioso che easyJet ha voluto supportare. Così in occasione di “Sesto nel pallone”, evento che si è svolto alcuni giorni fa a Sesto Calende e dedicato al mondo delle mongolfiere, è stata data la possibilità di far salire a bordo anche a persone con disabilità e sensibilizzare al tema delle malattie rare.

IL VIDEO