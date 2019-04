Una lista unica per Movimento Prealpino e Fratelli d’Italia. L’accordo tra la lista civica e il partito nazionale di Giorgia Meloni è stato presentato questa mattina in municipio. Presenti Franco Accordino, fondatore del Movimento Prealpino, Francesca Caruso assessore a Gallarate e vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Confermato l’appoggio al candidato sindaco della Lega Nord, Giuseppe Bascialla.

La nascita del circolo tradatese del partito di destra era stata annunciata nelle scorse settimane, tramite Innocenzo Giammetta che ne è il coordinatore cittadino. In un primo momento è circolata la possibilità che Fratelli d’Italia fosse presente con una propria lista e un proprio candidato sindaco. Oggi è stato presentato l’accordo tra le due realtà.

Soddisfatto Franco Accordino che accoglie nella lista due rappresentanti del partito: «Essendoci confrontati su programmi e idee abbiamo ritenuto utile e opportuno fare una lista unica per non creare confusione nell’elettorato. Movimento Prealpino mantiene il suo simbolo e la sua identità: abbiamo riscontrato la vicinanza di vedute. Saranno due io candidati presenti in lista e ci saranno entrambi i simboli in lista».