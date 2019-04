Io per il mio comune vorrei…

In pochi giorni lo speciale elettorale di Varesenews ha superato le 250mila pagine viste. Un bel segnale per le oltre duemila persone che si sono candidate per entrare nei consigli comunali delle 82 amministrazioni al voto.

Le elezioni del 26 maggio, oltre a rinnovare il Parlamento Europeo, saranno un momento importante per la vita di tante comunità locali. Nei prossimi giorni vi racconteremo tante cose di ogni singola realtà e anche curiosità diverse.

I protagonisti di questi momenti di vita pubblica restano i cittadini e per questo ci siamo chiesti cosa ne pensiate di quanto avviene nel vostro paese.

Scriveteci opinioni rispetto ai temi importanti della vostra realtà, se pensate che le persone che si sono candidate vi rappresentano, che domande vorreste fare ai candidati.

Se siete voi stessi candidati, raccontateci che progetti avete.

Bastano pochi minuti. Il modulo per inviare domande, opinioni lo trovate qui.

IL MODULO PER PARTECIPARE