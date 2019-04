Paragone, Comi, Arabini e Palumbo. Lezioni di politica all’Acof

Si è da poco concluso il Progetto “Parlamentari in aula” che ha visto protagoniste le classi quinte del liceo delle Scienze Umane e le Quarte del Liceo Internazionale Indirizzo Scienze Umane dell’Istituto Olga Fiorini di Busto Arsizio.

Tale progetto, che rientra nello sviluppo delle competenze di Cittadinanza come richiesto dal Ministero dell’Istruzione nella Legge 169 del 30/10/18, ha consentito ai ragazzi di acquisire una conoscenza più approfondita dei fenomeni giuridici ed economici, di avvicinarli alle Istituzioni e dunque, al rispetto per le stesse e per la vita pubblica e di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e dell’integrazione europea.

«Il Progetto “Parlamentari in aula” ben si inserisce nelle nuove Indicazioni ministeriali che si propongono di “rilanciare e rafforzare” le attività legate ai temi della Cittadinanza e Costituzione, permettendo ai ragazzi di conoscere più da vicino le Istituzioni e le loro funzioni, in sintonia con le nuove disposizioni relative alla valutazione e all’Esame finale, – spiega la responsabile del progetto, Monica Gorrasi, docente di diritto ed economia in Acof – compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà».

Il progetto si è articolato in 4 incontri con la partecipazione dell’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi, il senatore 5 Stelle Gianluigi Paragone, il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Palumbo e l’assessore all’inclusione sociale Miriam Arabini, anche lei di Forza Italia.

«Abbiamo deciso di coinvolgere tutti i diversi livelli istituzionali per avvicinare i nostri ragazzi alla vita pubblica, dal Parlamento Europeo al Comune di Busto Arsizio”, sottolinea la Vicepreside degli Istituti Acof, Giovanna Logozzi, “un doveroso grazie a tutti i rappresentanti delle Istituzioni che hanno partecipato al progetto per la loro disponibilità”».

Gli incontri rientrano in un percorso di Costituzione e Cittadinanza che verrà seguito e approfondito anche nel corso del programma didattico delle classi coinvolte.