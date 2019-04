A tavola con le emozioni dei figli

“A tavola con le emozioni”, perché non sempre l’appetito vien mangiando, sopratutto quando a doversi nutrire sono i nostri bambini.

Ad affrontare il tema saranno due medici esperti nel campo dell’alimentazione, in un incontro pubblico rivolto a genitori di bambini e ragazzi di tutte le età in programma per mercoledì 3 aprile alle ore 20.45 alla scuola materna di Azzate.

Dell’alimentazione dei bambini, dei colori e delle emozioni ad essa legate parleranno due medici di Villa Miralago, il Centro residenziale per la cura dei disturbi del comportamento alimentare di Cuasso al Monte: lo psichiatra e psicanalista Leonardo Mendolicchio, direttore sanitario della struttura e coordinatore di Rete Ananke e Eugenia Dozio, dietista clinica del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria e coordinatrice dell’equipe nutrizionale di Villa Miralago.

L’ingresso è libero e gratuito.

La scuola materna di Azzate si trova in via Giacomo Cottalorda 4, ad Azzate.

L’incontro è promosso dalle Associazioni genitori di Azzate (Scuola primaria e dell’infanzia) con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Azzate.