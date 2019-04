Volandia “invasa” da 1000 bambini, nel weekend ingresso gratuito per i sommesi

Quasi 1000 bambini oggi hanno “invaso” Volandia per la loro gita scolastica. Bambini di scuole primarie ed elementari sono arrivati fra gli altri da San Donato Milanese, Pavia, Malnate, Stresa e Casciago: piccoli dai 3 ai 10 anni che insieme ai loro insegnanti hanno visitato i padiglioni Caproni rimanendo estasiati di fronte ad aerei, elicotteri, modellini e al bellissimo plastico della Città ideale di Ogliari.

“L’attività didattica di Volandia – spiega il Professor Pierluigi Galli, responsabile didattica del museo – è un nostro fiore all’occhiello che attira sempre più scolaresche, dai piccoli della materna agli adolescenti delle superiori. La nostra è un’offerta davvero ampia – spiega Galli – che sa coniugare l’aspetto strettamente didattico a quello didattico, grazie anche ai tanti laboratori tenuti dai nostri volontari. La giornata di oggi con tutti questi bambini in giro per i padiglioni di Volandia è per noi motivo di grande soddisfazione: gli insegnanti, molti dei quali partecipano ai nostri open day di presentazione dell’azione didattica, ci apprezzano sempre di più e questo ci spinge a proseguire in questa direzione”.

Volandia è aperto dal martedì al venerdì e questo weekend tutti i residenti a Somma Lombardo avranno – presentando un documento d’identità – diritto all’ingresso gratuito per conoscere da vicino un patrimonio storico-culturale del loro territorio che in un’ottica di ampliamento ha deciso di coinvolgere anche la cittadinanza per condividere al meglio il progetto.