Zombie ma anche musica e hot dog per la prima serata di Cortisonici

Una parata di zombie per le strade del centro di Varese ha aperto ufficialmente il festival Cortisonici, l’appuntamento per gli appassionati dei corti cinematografici (e non solo) che fino a sabato 13 aprile andrà in scena a Varese.

Il primo atto, martedì 9 aprile, è stata proprio la zombie walk, a cura di Filmhub90, il gruppo di ragazze e ragazzi under 25 che organizza rassegne all’interno Filmstudio90, seguita a stretto giro dall’aperitivo inaugurale, il concerto dei Goose Bumps e l’inizio ufficiale del festival al teatrino santuccio di via Sacco.

Si sono accese dunque le luci sulla 16esima edizione di Cortisonici, il festival internazionale di cortometraggi che ogni anno fa confluire nella città giardino visioni del cinema emergente da tutto il mondo.

«Saremo qui al Santuccio stasera e mercoledì per il nostro focus interno al festival dedicato all’horror contemporaneo – racconta Massimo Lazzaroni, tra i fondatori della manifestazione -. Abbiamo scelto di partire, infatti, con la proiezione di Zombie contro zombie, l’horror-comedy, creativa e divertente, del giapponese Ueda Shinichiro. Giovedì, venerdì e sabato si entrerà invece nel vivo del concorso internazionale. Quest’anno sono stati tantissimi i lavori arrivati, oltre 3800, tra i quali ne abbiamo selezionati 24 che dal nostro punto di vista sono il meglio dei lavori di taglio corto di questa stagione».

