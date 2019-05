Adozione: “Una famiglia che nasce. Guida pratica per i nonni”

Sabato 18 maggio, con inizio alle ore 10, all’Università dell’Insubria via Ravasi (Aula Magna) verrà presentato il libro : “Adozione. Una famiglia che nasce” di Francesca Mineo

Si tratta di un diario di viaggio, guida autorevole, lettura appassionante interamente a misura di nonni.

Francesca Mineo, giornalista e mamma adottiva, ha costruito un prezioso manuale ricco di consigli pratici, dal “prima” al “dopo” l’adozione.

L’associazione di famiglie adottive Afaiv Onlus con sede ad Arcisate (VA) www.afaiv.it e lo stesso ateneo hanno concesso il patrocinio all’iniziativa.

Presente, in dialogo con l’autrice, la presidente dell’associazione Afaiv Antonella Miozzo, che ricopre il ruolo di vicepresidente nazionale del CARE – Coordinamento delle associazioni familiari e adottive e affidatarie in rete www.coordinamentocare.org

I nonni hanno un grande ruolo di sostegno dei figli nella scelta adottiva e possono ben comprendere che la nascita di una famiglia si può esprimere (e riscrivere) attraverso l’accoglienza.

Il libro di Francesca Mineo si muove sul filo “cronologico” di questa esperienza (dall’annuncio dell’adozione fino al trovarsi al parchetto con questo nipote speciale, oggetto della curiosità di tanti estranei: si veda l’esilarante “stupidario” nel capitolo conclusivo) e aiuta i nonni a gestire il proprio bagaglio emotivo e di domande, a costruire con naturalezza la relazione.

«Questo libro ha il merito di camminare in una terra incognita, di affrontare un argomento rimosso o liquidato con un sorriso, come se non fosse cruciale. Personalmente invece ritengo che la questione dei nonni sia molto importante nella nostra società, in particolare in un Paese come l’Italia, che fa troppi pochi figli, e in cui adottare è particolarmente complicato» recita la prefazione di Aldo Cazzullo.

Francesca Mineo, giornalista, si occupa di strategie di comunicazione per organizzazioni del terzo settore, tra cui alcuni enti per le adozioni internazionali. Ha curato collane editoriali e pubblicazioni sui temi della famiglia, dell’adozione e dell’inclusione sociale di minori in situazioni di fragilità. Ha scritto I 189 giorni di Laura (Ancora, 2009).

È mamma di un bambino originario della Cina. Ha avuto nonni fantastici, che ancora oggi, in qualche modo, ispirano la sua vita.