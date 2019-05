Al Museo Bodini un laboratorio di ceramica per i bambini

Anche quest’anno il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio partecipa alla Giornata europea dei Mestieri d’arte e dopo le passate edizioni dedicate alla fusione in bronzo, alla stampa e al marmo, ora è la volta della ceramica e il suo mondo, fatto di antiche lavorazioni e sguardi contemporanei.

In occasione di questa Giornata della Ceramica, domenica 5 maggio il museo propone anche un laboratorio per bambini e adulti, diviso in due turni alle ore 14 e alle ore 15, a cura di Atelier Capricorno con Anny Ferrario e Anna Genzi per imparare a lavorare la ceramica e creare il proprio manufatto da cuocere immediatamente al museo.

Durante il pomeriggio anche dimostrazioni di lavorazione al tornio, modellazione, lavorazione a lastra per realizzare un oggetto tridimensionale, cotture, con Elisabetta Pieroni, Antonio Quattrini, Angelo Zilio e letture teatrali a cura di Marta Comerio.

Alle ore 16 aperitivo a buffet e a seguire una tavola rotonda dal titolo “Ceramica dall’antico al contemporaneo” e presentazione mostra “Sguardi sulla ceramica. Tempi e materia”, visitabile sino al 26 maggio.

Il laboratorio è gratuito ma i posti sono limitati e la prenotazione è quindi obbligatoria scrivendo a info@museobodini.it oppure, 339 7596939.

Il Museo Bodini è in via Marsala 11 a Gemonio.

Per maggiori dettagli www.museobodini.it.