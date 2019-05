Auto ribaltata in A9, soccorso un 47enne

Un’auto ribaltata lungo l’autostrada A9. È accaduto nel primo pomeriggio di martedì 21 maggio a Turate, nei pressi dell’innesto con l’A36 tra le uscite di Turate e Lomazzo.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 15, sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Si è trattato di un uomo di 47 anni ricoverato in codice giallo all’ospedale di Como. L’area è stata messa in sicurezza per ripristinare la viabilità.