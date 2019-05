“Bancari della Legnano” in trionfo nel “loro” torneo interaziendale

Dopo un lungo digiuno – l’ultimo successo risaliva all’ormai lontano 2005 – la squadra dei “Bancari della Legnano” (ex Cral Banca di Legnano) ha trionfato nella manifestazione “di casa”, il longevo “Torneo Interaziendale Città di Legnano” del quale si è disputata quest’anno la 33a edizione.

Un appuntamento sempre molto sentito dalle squadre di tennisti-lavoratori che ogni primavera si danno battaglia sui campi da gioco sino alla finale, disputatasi quest’anno al circolo B.Fit di Legnano. Un confronto equilibrato che ha visto i Bancari della Legnano superare per 2-1 l’Aermacchi-Alenia-Leonardo grazie ai successi di Garganico-Pastori nel doppio (6-1 6-2 su Frattini-Tenti) e di Balbo (6-4 6-1 su Tenti) nel singolare, mentre il punto degli “aviatori” è stato colto da Saporiti-Patané su Casero-Rossit per 6-4 6-3. La squadra dei legnanesi ha così conquistato per la quinta volta il trofeo dopo quelle del 1990, 1994, 1997 e, appunto, 2005. Terzo posto invece per la Whirlpool che ha superato nella finalina la Banca Popolare di Novara.

Come di consueto, oltre alla premiazione delle migliori squadre, si è proceduto a consegnare i riconoscimenti ad alcuni atleti che hanno partecipato al torneo. Marco Frattini dell’Aermacchi è stato giudicato miglior singolarista, mentre Marco Garganico e Luigi Pastori hanno ricevuto il premio di migliori doppisti. Applausi anche per il legnanese Christian Rossit, giocatore più giovane del lotto.

L’organizzazione ha voluto anche ringraziare i propri partner a partire proprio dal B.Fit che ha garantito lo svolgimento delle partite anche in condizioni di forti piogge, dalla parafarmacia-erboristeria “Erba Sole” e dal Comune di Legnano.