Boccia: «Vogliamo un commissario Ue importante»

«Il nostro Governo deve ambire ad avere un commissario all’industria, al mercato interno, al commercio o alla concorrenza. Altri sarebbero di serie B». Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, dal palco di Malpensafiere di Busto Arsizio manda un messaggio chiaro a Lega e Cinque stelle: la campagna elettorale è finita «ora bisogna passare dal contratto di governo a un contratto per il Paese ».

Galleria fotografica Assemblea di univa 2019 4 di 33

Il nuovo assetto europeo, secondo il presidente di Confindustria, sarà cruciale per il Paese perché «l’Europa è il luogo ideale per i giovani, le imprese e le infrastrutture». Un assetto di cui bisogna tener conto anche nelle scelte fatte dall’esecutivo soprattutto in tema di crescita e welfare. «Basta deficit e debito pubblico perché le prossime generazioni non ci perdoneranno – ha continuato il presidente di Confindustria – Basta con le facili promesse, occorre entrare nel realismo e pragmatismo del paese. Crescita e questione sociale vanno affrontate insieme ecco perché è centrale la questione industriale».

IL RICONOSCIMENTO A UNIVA

«Riccardo sei stato un grande interprete della vita associativa». Vincenzo Boccia, presidente nazionale, con la voce rotta dall’emozione e con un gesto di intesa esplicito nei confronti di Comerio, tributa un riconoscimento ufficiale ad Univa e ai suoi presidenti «amici», ricordandoli uno per uno e per nome. Un’emozione che si salda a una ringraziamento personale alla territoriale di Varese da sempre vivaio prolifico per il sistema confindustriale. Un’emozione giustificata perché anche il presidente di Confindustria è in scadenza e dunque alla prossima assemblea di Univa non ci sarà. Almeno in questa veste.

Return to the Mobile Edition.