Cade sulla ciclabile del lago, arriva l’elisoccorso

Momenti di paura oggi pomeriggio sulla pista ciclopedonale a Gavirate.

Poco prima delle 17.30 una donna di 52 anni che stava percorrendo la ciclabile giunta in località Voltorre, all’altezza di via Cornelio Rovera, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduta, andando a sbattere violentemente contro la staccionata che delimita il percorso.

La donna, che ha subìto un trauma toracico, è stata soccorsa da un’ambulanza inviata da Areu. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso da Como che però è ripartito poco dopo.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’Ospedale di Circolo dove è stata ricoverata in Pronto soccorso in codice giallo.