Camion perde un divano in autostrada

È l’incubo di chi viaggia: temere che il camion che precede la nostra auto perda il carico. Per fortuna non succede quasi mai. Ecco, appunto “quasi”. Oggi invece un camion che trasportava alcuni mobili ha perso un divano in autostrada.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di sabato 25 maggio sulla A8, al chilometro 38 in carreggiata Sud, tra Castronno e Solbiate. Improvvisamente gli automobilisti si sono trovati nel bel mezzo della corsia un grosso divano. Per fortuna tutti sono riusciti a scansarlo.

Immediatamente è partita la segnalazione e sul posto è arrivata una pattuglia della Stradale. Il traffico è stato bloccato giusto il tempo di spostare il divano nella corsia di emergenza. Un camion poi è venuto a prenderlo e lo ha portato fuori dall’autostrada in attesa che l’autotrasportatore “distratto” lo venisse a riprendere (la nostra foto, ovviamente, è solo simbolica).