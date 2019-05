Il Centro destra chiude la campagna elettorale con Giorgetti e Cosentino

Doppio appuntamento per la chiusura della campagna elettorale di Rosa Ferrazzi e della lista “Centro destra per Induno”.

Il primo momento si terrà al mattino, con un aperitivo insieme all’onorevole Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in programma domani, venerdì 24 maggio, alle 12.15 alla Pasticceria Marabelli in via Porro 45.

Sempre domani, ma alle 19 al Centro sportivo Maroni, nella sede della Polisportiva Aurora, è in programma un happy hour con tutti i candidati, Rosa Ferrazzi e il consigliere regionale Giacomo Cosentino.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

