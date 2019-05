I complimenti del sindaco di Varese al nuovo presidente di Univa

«Complimenti e buon lavoro a Roberto Grassi, nuovo presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese». Così il sindaco Davide Galimberti sull’elezione che si è svolta oggi durante l’assemblea Generale dell’Univa.

«Un ringraziamento a Riccardo Comerio per il lavoro svolto e di cui ho apprezzato le parole cogliendo gli stimoli per il futuro. Sono perfettamente d’accordo infatti sulle preoccupazioni degli industriali di evitare l’isolamento per l’Italia, perché per le nostre aziende il mercato europeo rappresenta una opportunità di sviluppo. Condivido inoltre la necessità di ultimare le infrastrutture ferme da anni e proseguire con una maggiore sinergia tra territorio e impresa».