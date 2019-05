Cerimonia di chiusura per l’università della terza età

La cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2018-2019 di Ugate si terrà, presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate, sabato 18 maggio alle ore 15,00.

Dopo i doverosi ringraziamenti alle autorità presenti, all’amministrazione comunale per la disponibilità che ci ha riservato in questi anni», dicno da Ugate, «ringraziamo anche la Biblioteca Comunale, per la continua e fattiva collaborazione, al Dirigente ed ai Docenti dell’Istituto Comprensivo di Gavirate, per la preziosa collaborazione, all’Associazione “L’Immaginario” nella persona del Dott. Vittorio Mastrorilli, per la grande disponibilità, alla Protezione Civile, alla Fondazione Bernacchi Gerli, per il servizio di trasporto di iscritti “UGATE” con disabilità, e non per ultima alla C.R.I».

La Cerimonia di chiusura sarà allietata dal “Coro Val Tinella”, diretto dal Maestro Sergio Bianchi.