Cyprien N’tsai in concerto a Busto Arsizio

Protagonista del secondo appuntamento del XXXV Festival Chitarristico Internazionale Bustese, venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari, è il giovane chitarrista francese Cyprien N’tsai.

Nato nel 1995, Cyprien è cresciuto a Marsiglia nel sud della Francia. Affascinato e ispirato da suo padre, ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 8 anni e ha frequentato gli studi con Raymond Gratien, professore al CRR di Marsiglia. Nel 2013 si è trasferito a Parigi per seguire il suo apprendistato prima con Jérémy Jouve, poi con Judicaèl Perroy alla Aulnay-sous-Bois Music School (Francia). Appassionato del suo strumento, ha partecipato a varie competizioni internazionali. Ha già vinto numerosi primi premi a Tokyo (Giappone), Petrer (Spagna) nella categoria giovanile, Carry le Rouet (Francia), poi Kutna Hora (Repubblica Ceca) e infine a Vienna (Austria). Recentemente ha registrato il suo primo CD “Reflets”, pubblicato con successo a febbraio 2017 dalla Sylphide Records Company (Tokyo, Giappone).

Il più grande piacere di Cyprien è fare musica dal vivo. Invitato più volte ad esibirsi in Asia (Giappone, Thaìlandia), in Europa (Austria, Polonia, Italia) e regolarmente in Francia, questo artista giovane e talentuoso offre un programma variegato che spazia dalla musica contemporanea a brani popolari. Egli infatti crede fortemente che conciliare musica accademica e musica popolare consenta al pubblico di ricollegarsi facilmente alla musica classica.

L’appuntamento è per venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21:00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari in via Molino, 1. L’ingresso è libero e gratuito.