Dal Montello ai Giardini Estensi: in marcia nel nome dell’Europa

Scuola Europea, JRC, EuropeDirect con il patrocinio di 38 comuni del Varesotto. Insieme domenica mattina, 19 maggio sfileranno dalla sede della scuola al Montello sino ai Giardini Estensi per ricordare l’importanza dell’Unione Europea.

Walk for Europe è il nome della manifestazione ideata in linea con le iniziative di sensibilizzazione che dallo stesso Parlamento europeo vengono promosse con l’hastag #stavoltavoto.

A presentare l’iniziativa c’erano, nell’aula magna della scuola europea, Károly Pála direttore della Scuola, Matilde Ceron, segretaria del Movimento Federalista Europeo di Varese, Silvio Aimetti, Sindaco di Comerio in rappresentanza dei comuni aderenti, Rien Stroosnijder, JRC Ispra site manager, Andrea Valsesia, segretario JRC Association of Music Makers (JAMM) Brigitte Landesmann, JRC staff , Giancarlo Di Ronco, Presidente ProLoco Varese.

Alle 9 di domenica, i partecipanti si ritroveranno in cima al Montello per poi affrontare la camminata di cinque chilometri sino ai Giardini Estensi. Qui, sotto la tensostruttura, si alterneranno voci giovani e meno giovani, per ricordare l’importanza del voto di domenica 26 maggio.

Cinque anni fa, a Varese si espresse il 62% degli aventi diritto, una percentuale che si vorrebbe vedere aumentare . Proprio la nostra provincia ospita il JRC di Ispra, il terzo sito, per dimensioni, dell’Unione Europea.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia: gli organizzatori invitano solo a seguire la pagina Facebook nel caso il maltempo dovesse costringere ad annullare la camminata. In quel caso, il ritrovo sarebbe direttamente sotto la tensostruttura dei giardini alle 12.30 dove si svolgerà la cerimonia di benvenuto e la conseguente apertura degli stand gastronomici e informativi, musica dal vivo e intrattenimento. Ai prime mille partecipanti che si presenteranno verrà data la maglietta con il logo dell’iniziativa Walk for Europe. Sono ben accette le bandiere dell’Europa.