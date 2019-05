Gelmini: «A Varese in arrivo un commissario di alto profilo»

Dopo il terremoto giudiziario in casa Forza Italia a Lega chiede agli azzurri di battere un colpo altrimenti è pronta a rovesciare i tavoli. E la coordinatrice regionale degli azzurri rassicura e risponde a distanza.

«Rispetto a quanto sollevato dalla segreteria della Lega di Varese, preciso che il coordinamento lombardo di Forza Italia aveva già in programma, per lunedì 13 maggio, la convocazione di un direttivo all’interno del quale (anticipo per tranquillità di tutti) la guida del partito a Varese verrà affidata a un commissario di alto profilo morale e politico», afferma Mariastella Gelmini.

Si dovrà attendere quindi ancora un giorno per sapere il nome di chi terrà il timone del partito dopo la raffica di arresti che ha colpito il partito di Berlusconi: a soli pochi giorni dalla nomina le manette, martedì scorso, scattarono anche per Carmine Gorrasi, incoronato una una settimana fa alla guida del partito in provincia di Varese proprio col ruolo di coordinatore.

La richiesta della Lega, esternata nella giornata di sabato direttamente dall’onorevole Matteo Bianchi segretario provinciale del Carroccio, era stata del resto chiara: «Chiediamo alla Gelmini di prendere una posizione forte, negli interessi dei tanti amministratori locali di Forza Italia che, in provincia si impegnano con dedizione e disinteresse da tempo, nel quadro di una alleanza che in tutto il territorio della Lombardia ha saputo dimostrare buon governo».

Dunque la risposta è arrivata: «Forza Italia (lo ribadisco), e dunque il coordinamento regionale, è garantista nei confronti di tutti, alleati e avversari politici, ma inflessibile rispetto a responsabilità accertate. Tornando indietro di qualche giorno, sarà facile trovare sulle agenzie la mia decisione di sospensione temporanea delle cariche di coloro che dovranno seguire un iter giudiziario che, ci auguriamo, possa risolversi in modo positivo. Forza Italia, orgogliosamente dico, non ha bisogno di alcuna sollecitazione e resta ben salda e a pieno titolo nella sua alleanza di centrodestra», ha dichiarato in una nota la presidente dei deputati azzurri e coordinatrice del partito in Lombardia, .