Incidente sulla 336, chiuso lo svincolo di Busto

Incidente sulla 336 nella mattina di sabato 18 maggio, intorno alle 9. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente è coinvolta un’autovettura. Per permettere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’aera è stato chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, da Malpensa per Milano.

Foto di Vola Milano Malpensa MXP