Omaggio al jazz femminile nella Villa Ottolini Tosi di Busto Arsizio

JAZZaltro, la rassegna musicale diffusa sul territorio giunta alla sedicesima edizione, fa tappa a Busto Arsizio giovedì 10 luglio alle ore 21 nella storica Villa Ottolini Tosi con un coinvolgente recital fatto di musica, parole e immagini.

“LADIES OF JAZZ & SWING” è il titolo del concerto che vedrà protagonisti Dagmar Segbers (voce), Michele Fazio (pianoforte) e Marco Brioschi (tromba).

In collaborazione con l’Amministrazione comunale e all’interno di BA Cultura per l’Estate, un viaggio nel tempo che racconta le vite di donne forti e indimenticabili come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Nina Simone, Peggy Lee, Etta James, Carmen McRae, Dee Dee Bridgewater e di altre artiste che hanno fatto la storia della musica.

LADIES OF JAZZ & SWING è un progetto raffinato guidato da due artisti eccezionali: la cantante tedesca/olandese Dagmar Segbers e il pianista Michele Fazio.

Una vera espressione di classe, eleganza e stile. Supportati dal lirismo di uno dei più grandi interpreti nazionali della tromba: Marco Brioschi.

Il concerto prevede la contestuale proiezione di suggestive immagini e narrazioni che condurranno il pubblico in un caleidoscopico viaggio nel tempo con le storie di donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nella musica.

Un solco nel quale ancor oggi molti artisti contemporanei attingono a piene mani.

In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Pro Busto, via Cesare Battisti 12.

Ingresso a libera donazione.