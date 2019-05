La mappa dei diesel Euro3 in provincia di Varese

Ad ottobre dello scorso anno erano 49.410 i veicoli alimentati a gasolio di categoria Euro3 immatricolati in provincia di Varese.

Il numero arriva da Open data Lombardia, la piattaforma regionale che pubblica dati di varia natura. Tra i quali, appunto, anche quelli relativi al parco veicolare regionale.

Ed è proprio utilizzando questi ultimi che Varesenews è stata in grado di costruire la mappa dei veicoli diesel Euro3 nel Varesotto.

In media, in ogni comune i mezzi a gasolio di categoria Euro3 sono 66,36 ogni mille residenti con più di 18 anni. Quelli, in altre parole, che hanno l’età per poter guidare. I comuni dipinti di arancione, sono quelli nei quali l’incidenza è maggiore. In quelli azzurri, invece, è inferiore al dato provinciale.

Ora, è bene precisare che non si tratta solo di automobili: il database di Open data Lombardia contiene informazioni relative ad ogni tipo di veicolo. Quindi nel conto rientrano anche furgoni e camion. Osservando la mappa, si può notare che si trovano un po’ in tutto il territorio del Varesotto.

L’incidenza maggiore si registra nella zona orientale e nella fascia meridionale, quella interessata dal provvedimento di blocco di questi veicoli. Mezzi che, per loro natura, si muovono. E ad esempio è facile immaginare che quelli che si trovano nella bassa Valle Olona si siano dovuti porre il problema del divieto di circolazione nella zona tra Busto Arsizio e Saronno.

Non è insomma da escludere che, anche persone o aziende che hanno sede in comuni nei quali la circolazione dei diesel Euro3 era permessa, abbiano deciso di sostituire il mezzo per non rischiare di essere multati. Un rischio che, al netto delle deroghe, è risultato essere decisamente basso.