Lo Yaka vince e fa festa

Sabato 11 Maggio, alle ore 20.00, al Palazzetto dello Sport di Malnate, ultima gara di campionato ed ultimo impegno casalingo dello Yaka Volley.

Sfida che si preannuncia bella, contro la seconda in classifica Agliate, che vorrà a tutti i costi mantenere la sua posizione in vista dei play off ma che soprattutto cercherà di battere questo Yaka, primo in classifica, già promosso in Serie B ed imbattuto ormai da 15 giornate.

Sarà sicuramente una partita emozionante ed imperdibile che “terribili folletti Yaka” cercheranno di portare a casa davanti al loro amato pubblico; sarà anche una partita importante per i malnatesi in vista della finale del 19 maggio in Valcamonica, dove verrà decretata la squadra vincitrice dello Scudetto del campionato di serie C della Lombardia.

Al termine dell’incontro le società Stella Azzurra Pallavolo Malnate, Pallavolo Olgiate 1996 e Polisportiva Intercomunale, festeggeranno i loro campioni coinvolgendo con una bella sorpresa anche tutto il pubblico presente.