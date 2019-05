Marco Cavallin e “Viviamo Induno” doppiano il Centro destra

Una vittoria più che netta a Induno Olona per Marco Cavallin e la squadra di “Viviamo Induno Olona” che letteralmente doppiato la lista “Centro destra per Induno” che candidava la leghista Rosa Ferrazzi, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla lista “Cambiamo Induno”.

Cavallin si è affermato con il 66, 14% dei voti, contro il 33, 85% di Rosa Ferrazzi. Un risultato netto che segna un significativo voto disgiunto degli elettori di Induno Olona, dove la Lega ha fatto il pieno alle elezioni europee.

«Sono davvero molto contento – ha detto Cavallin che a metà del conteggio delle schede già vedeva profilarsi una vittoria netta in quasi tutti i seggi – Abbiamo lavorato tanto in questi cinque anni e abbiamo tanti frutti da raccogliere e sono felice che la nostra lista siua riuscita ad interpretare il decisiderio di futuro di tanti indunesi. Siamo pronti da domani a rimetterci al lavoro con il solito stile che sarà quello dell’attenzione per tutti, anche per chi non ha votato per noi».

Molto sportivamente Rosa Ferrazzi, è andata subito a stringere la mano a Cavallin, ancora prima dei risultati definitivi: «Sicuramente speravamo in un risultato diverso – ha detto – Abbiamo dato il nostro contributo, ci siamo messi in gioco con la volontà di cambiare ma oggi non posso che complimentarmi con Cavallin e la sua lista per il risultato raggiunto».

In testa alle preferenze degli elettori due donne: tra i candidati di “Viviamo Induno Olona” la più votata è risultata Cecilia Zaini con 309 preferenze, mentre per la lista “Centro destra per Induno” al primo posto c’è Teodora Gandini con 191.