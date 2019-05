Omega 3: proprietà e benefici per la salute

Gli Omega 3 sono nutrienti appartenenti al gruppo degli acidi grassi, composti formati da catene di carbonio legate ad un alcol. Si tratta di molecole estremamente importanti per la salute in quanto controllano numerosi funzioni metaboliche dell’organismo.

Sono acidi grassi essenziali che il corpo umano non è in grado di produrre e che pertanto devono venire introdotti con un corretto regime nutrizionale. Tra questi il più importante è l’acido alfa-linolenico, precursore di molti altri composti.

In caso di stati carenziali sarebbe quindi opportuno utilizzare integratori a base di omega 3 come https://www.bravifarmacie.it/omega-3-rx-120-cps-enerzona.html per incrementare la loro concentrazione ematica.

A che cosa servono gli omega 3 a livello dell’organismo vivente

Gli omega 3 sono acidi grassi polinsaturi a lunga catena, comprendenti un numero di atomi di carbonio mai inferiore a 13. Di natura liquida, non solidificano anche a basse temperature, ma presentano un’elevata instabilità al calore, alla luce ed alla presenza di ossigeno.

Le loro funzioni sono:

entrare nelle cellule e, dopo ossidazione, produrre energia;

partecipare alla sintesi dei fosfolipidi, costituenti delle membrane cellulari;

favorire le sintesi di antinfiammatori naturali (eicosanoidi);

diminuire l’aggregazione delle piastrine (effetto anti-trombotico);

abbassare la percentuale di trigliceridi e di colesterolo nel sangue;

contribuire a ridurre la pressione arteriosa (effetto ipotensivo);

proteggere l’organismo dall’insorgenza di alcune patologie croniche, come il diabete.

La concomitante azione antinfiammatoria, antitrombotica e ipotensiva rappresenta uno dei presupposti necessari per prevenire molti disturbi cardio-vascolari e cerebrali, poiché svolge un’efficace attività protettiva a livello dei vasi sanguigni.

Quali sono le proprietà funzionali degli omega 3

Le proprietà funzionali degli omega 3 sono riferibili alla loro attività multifattoriale e pertanto riguardano numerosi distretti dell’organismo, e precisamente:

cuore : proteggono il muscolo cardiaco dall’insorgenza di coronaropatie;

: proteggono il muscolo cardiaco dall’insorgenza di coronaropatie; apparato circolatorio : prevengono il deposito di placche ateromatose sulle pareti vasali, contribuendo a migliorare la circolazione;

: prevengono il deposito di placche ateromatose sulle pareti vasali, contribuendo a migliorare la circolazione; metabolismo lipidico : riducono la frazione LDL ed aumentano quella HDL del colesterolo riducendo l’epidemiologia dei disturbi del metabolismo lipidico;

: riducono la frazione LDL ed aumentano quella HDL del colesterolo riducendo l’epidemiologia dei disturbi del metabolismo lipidico; capillari sanguigni : grazie alla loro attività vasodilatatrice diminuiscono il valore della pressione arteriosa a livello del microcircolo;

: grazie alla loro attività vasodilatatrice diminuiscono il valore della pressione arteriosa a livello del microcircolo; sistema nervoso : esplicano un’efficace azione protettiva sui circuiti neuronali ritardando l’invecchiamento e mantenendo un buon livello cognitivo nella terza età;

: esplicano un’efficace azione protettiva sui circuiti neuronali ritardando l’invecchiamento e mantenendo un buon livello cognitivo nella terza età; sistema immunitario : supportano la funzione immunitaria, contribuendo a prevenire alcune patologie croniche di natura infiammatoria, come rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, psoriasi ed asma;

: supportano la funzione immunitaria, contribuendo a prevenire alcune patologie croniche di natura infiammatoria, come rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, psoriasi ed asma; apparato visivo: contribuiscono a migliorare l’acuità visiva, in particolare nei soggetti ipovedenti.

Quali sono i benefici per la salute offerti dagli omega 3

I benefici per la salute che vengono offerti dagli omega 3 sono riconducibili soprattutto all’impiego di EPA (acido eicosapentanoeico) e DHA (acido docosaesaenoico).

Tali attività benefiche per la salute dell’organismo si realizzano a differenti livelli, che sono i seguenti:

proprietà antiossidanti nei confronti dei radicali liberi circolanti;

nei confronti dei radicali liberi circolanti; proprietà antinfiammatorie verso agenti patogeni di varia natura;

verso agenti patogeni di varia natura; proprietà neuroprotettive in relazione al malfunzionamento dei neuroni;

in relazione al malfunzionamento dei neuroni; proprietà ipolipidemizzanti in caso di depositi di trigliceridi ematici;

in caso di depositi di trigliceridi ematici; proprietà citoprotettive a livello delle cellule di tutti i tessuti;

a livello delle cellule di tutti i tessuti; proprietà metaboliche in caso di disturbi legati a catabolismo o anabolismo.

Il meccanismo d’azione tramite cui gli omega 3 agiscono si realizza all’interno della cellula dove vengono modificati i parametri patologici che sono alla base dei differenti disturbi.

In particolare la loro attività antinfiammatoria contrasta gli effetti lesivi degli agenti patogeni, contribuendo a ripristinare l’equilibrio fisiologico.

In ambito sportivo, l’impiego degli omega 3 assicura notevoli benefici poiché potenzia le prestazioni dei muscoli sottoposti ad intensi sforzi fisici. Inoltre viene migliorata anche la capacità ventilatori, potenziando l’ossigenazione di tutti i tessuti.

In quali tipologie di prodotti si trovano gli omega 3

Le fonti alimentari che contengono omega 3 possono essere di natura animale oppure vegetale. L’acido alfa-linoleico è uno dei principali costituenti dei semi oleosi, come quelli di lino, di chia, di soia e di canapa.

Questo composto si trova in molti ortaggi a foglia verde, come spinaci, bietola, cime di rapa, radicchio e insalate e nei legumi, come fagioli, lenticchie, piselli e ceci.

Numerose varietà di frutta secca contengono omega 3, tra queste in particolare le noci che vengono consigliate in ogni regime dietetico bilanciato. Oltre ad esse anche mandorle, pistacchi, pinoli, anacardi, nocciole e semi di girasole sono ricchi di tali composti.

Gli alimenti di origine animale contenenti omega 3 sono rappresentati principalmente dal pesce azzurro, come sardine, alici, sgombro, tonno, ricciola e palamita; krill, da cui si estrae un olio molto utilizzato per il suo elevato tenore di omega 3 e molte altre varietà di pesce.

Merluzzo, cefalo, salmone, storione e bottarga, grazie al loro elevato contenuto di tali principi attivi, non dovrebbero mai mancare in un corretto schema dietetico.

Le uova sono ricche di tali sostanze e andrebbero consumate regolarmente.

Recenti studi nutrizionistici hanno evidenziato elevate concentrazioni di omega 3 anche in alcune varietà di alghe, come la Porphiria Umbelicalis (alga rossa) contenente sia EPA che DHA, e l’alga spirulina.

Anche le alghe secche, come kombu e nori, rappresentano un’ottima alternativa a quelle fresche e sono altrettanto efficaci.

In Conclusione

Concludendo si può affermare che gli omega 3 sono macromolecole necessarie per assicurare l’omeostasi corporea dell’organismo e che pertanto dovrebbero venire assunti con regolarità mediante una corretta alimentazione.