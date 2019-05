Una partita a dama per festeggiare la Repubblica

In occasione della festa della Repubblica del 2 giugno 2019, alcuni alunni della scuola Primaria di Corgeno porteranno la dama in piazza sfidandosi in un’avvincente partita di dama vivente: come mai?

Innanzitutto, perché lo sanno tutti che imparare giocando è divertente, stimolante, efficace. Ed è proprio partendo da questa innegabile verità che le insegnanti della scuola primaria di Corgeno hanno proposto ai propri alunni un corso di dama realizzato con il preziosissimo aiuto di Gianluigi Corrent, esperto damista e collaudato collaboratore per promuovere simili iniziative fra le pareti delle aule.

Durante l’anno scolastico in corso, i bambini si sono cimentati in partite sempre più appassionanti, culminate nella partecipazione alle selezioni nazionali all’Università dei giochi della mente di Milano. La dama, infatti, è un gioco tradizionale propedeutico al raggiungimento di obiettivi didattici e formativi che può a pieno titolo affiancarsi alle più moderne attività proposte, ad esempio, nell’ambito del coding; è un’attività che sviluppa la riflessione, la concentrazione, la creatività e l’autocontrollo. Trattandosi anche di un gioco di squadra, esalta l’altruismo e il rispetto dei limiti sportivi propri, dei compagni di squadra e degli avversari.

Insegnanti e alunni della scuola Primaria di Corgeno vi aspettano numerosi il 2 giugno, in concomitanza con la Festa della Repubblica organizzata dal comune di Vergiate, dalle 14.30 alle 16.30 in piazza Baj per assistere a questa particolarissima partita