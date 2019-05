Ruggero de I Timidi in concerto ad Angera

Ruggero De I Timidi e la sua Orchestra tornano in provincia e lo fanno per la Festa Volontari Avis. L’appuntamento è in programma per il 14 giugno, in Piazza Giuseppe Garibaldi, dalle 21.

L’ingresso alla manifestazione è ad offerta libera e i volontari Avis della sezione di Angera e Taino metteranno a disposizione uno stand gastronomico con salamella e patatine.