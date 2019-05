Sesto comune dello sport, il progetto europeo al giro di boa

Per il comune di Sesto Calende la fine di maggio non coincide soltanto con la prova elettorale. Arriva al primo giro di boa anche un progetto corale, avviato ufficialmente a gennaio ma le cui basi partono in realtà parecchi mesi prima, quello del Comune europeo dello sport. Un riconoscimento importante per la comunità, che si fa testimone dei valori e dell’importanza dell’attività sportiva, e per tutte le associazioni e realtà presenti sul territorio.

Un primo bilancio di questa iniziativa lo traccia Simone Pintori, consigliere comunale uscente con delega allo sport, anima e coordinatore del progetto: «Siamo partiti con grande entusiasmo e qualcuno si aspettava che, prima o poi, il ritmo degli eventi calasse invece così non è stato. Idealmente sono state le emozioni della cerimonia di apertura a conferire tanta forza e coraggio. Domenica 13 gennaio il PalaEolo ci ha regalato un sold out come poche volte è accaduto assistendo ad una cerimonia non solo istituzionale, per la presenza delle numerose autorità e momenti celebrativi, ma decisamente coreografica grazie ad un eccellente lavoro capitanato dalla Sezione di Ginnastica artistica della Sesto76. Nulla da invidiare alle inaugurazioni di eventi più blasonati avendo avuto la capacità di mettere in scena lo Sport Sestese».

Da Sesto nel Pallone alle conferenze dedicate alla salute, dalle gare di ciclismo, nuoto, atletica, e molto altro ai momenti, ancor più emozionanti, dedicati alle tematiche dell’inclusione e della disabilità. «Non so, dopo il voto chi raccoglierà l’eredità di questa rassegna, spero di poter portare a termine quanto avviato – prosegue il consigliere -. Ma voglio sottolineare quanto lavoro è stato fatto e quanto ancora ce ne sarà da fare: il Comune Europeo dello Sport si è preparato ad affrontare una sfida lunga 12 mesi e fatta circa di 320 appuntamenti (le media di 70 al mese). Un impegno che reso possibile grazie alla platea di 3500 atleti legati a ben 25 società (numeri incredibili per una Città che conta su una popolazione di poco superiore ai 10000 abitanti). L’amore per lo Sport a Sesto Calende è stato sottolineato dalla presentazione del Jingle ufficiale che, composto dal Coro Alpino Sestese, è stato presentato proprio in occasione di San Valentino e poi cantato dai bambini delle scuole elementari Ungaretti in occasione delle finali regionali dei giochi studenteschi di atletica leggera».