Sparò all’uomo con cui aveva litigato, condannato per lesioni

Era febbraio del 2018 quando un nordafricano di 30 anni, Nouredine El Yagoubi, sparò ad un 44enne dopo una lite all’interno di un bar di Legnano.

Prima la discussione, poi il nordafricano si era allontanao per poi fare ritorno con una pistola detenuta illegalmente. Dopo aver sparato un primo colpo, mancando il bersaglio, ne aveva sparato un secondo alla gamba, si era avvicinato alla vittima per spararne un terzo a distanza ravvicinata che però era rimasto in canna solo perchè la pistola (come accertato da una perizia) si era inceppata ma non contento del risultato, lo aveva colpito in testa ripetutamente con il calcio della pistola e a calci.

Il 30enne si era poi dato alla fuga e per essere arrestato dopo qualche giorno. L’accusa formulata sin dall’inizio, vista la dinamica, era quella di tentato omicidio e le indagini si erano concluse con la richiesta di rinvio a giudizio e la scelta del rito abbreviato da parte del legale dell’imputato.

Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza del giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Limongelli che ha derubricato il tentato omicidio in lesioni aggravate dall’uso di un’arma detenuta illegalmente a 2 anni e 8 mesi. Il pubblico ministero Flavia Salvatore aveva chiesto per El Yagoubi una pena di 8 anni e 8 mesi per il reato di tentato omicidio.