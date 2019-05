Sul ring di Varese la grande occasione per Iuliano Gallo

Varese si appresta a ospitare un appuntamento di primo piano nel mondo del pugilato. Sabato sera (4 maggio), sul ring allestito al PalaInsubria di via Monte Generoso (nella zona di Bizzozero, alle spalle del campus universitario), sarà in palio il titolo vacante dell’Unione Europea dei pesi Supergallo, con il limite delle 122 libbre (55,34 chili).

La corona è vacante e rappresenta il sogno per il pugile di casa, Iuliano Gallo. 26 anni, nato in Calabria (a San Giovanni in Fiore) e residente a Binago, Gallo è però il più importante boxeur cresciuto alla corte di Augusto Lauri dai tempi dei suoi due figli, Antonio e Giuseppe Lauri. E, di fatto, è considerato varesino vista la lunga militanza con i colori dei Panthers e i suoi precedenti da “pro” nella Città Giardino, dove Iuliano ha un ruolino di marcia intonso, tre vittorie in tre incontri, anche se di livello decisamente inferiore rispetto a quello di sabato notte.

A incrociare i guantoni con Gallo (oggi in forza per il Royal Boxing Team di Massimo Brognara) sarà un pugile francese, Terry Le Couviour, giovane (ha 24 anni) e ancora imbattuto nei precedenti 13 match da professionista. Nove vittorie e due sconfitte invece il ruolino di marcia di Gallo, che negli ultimi due incontri ha prima conquistato e poi difeso con successo il titolo italiano dei supergallo (nell’ordine contro Parrinello e Limone). Risultati che gli hanno permesso di accedere al combattimento che assegnerà la cintura della EBU al PalaInsubria.

«Non vedo l’ora di salire sul ring per far fruttare i molti sacrifici fatti in questi mesi di preparazione. Sarà il match più difficile tra quellli che ho affrontato fino a ora: nelle prime riprese studierò il mio avversario, vedrò chi ho davanti e mi comporterò di conseguenza» spiega Gallo ormai proiettato con la mente al combattimento. «Io ho un punto di forza, la resistenza, non mi risparmio mai e ci metto sempre cuore e anima» promette il 26enne di Binago che ha come obiettivo successivo l’Europeo, ben conscio che prima deve conquistare il titolo in palio a Varese.

Il match per la cintura EBU dei supergallo sarà sulla distanza delle 12 riprese e verrà arbitrato dal signor Jose Lazaro Carrasco Jr; i giudici designati sono Predrag Aleksic, Francisco Alloza Rosa e Bela Florian.

La riunione del PalaInsubria inizierà alle ore 21 e prevede sei incontri di atleti dilettanti seguiti da quelli che vedono impegnati due “pro” dei Panthers Varese, e cioé Stefano Lucca e Marco Miano. I biglietti costeranno 15 euro (ridotto 10) per le gradinate e 25 euro (ridotto 20) per il bordo ring. Prevendite attive presso le sedi dei Panthers (via Golgi 2, Varese – 340-9525433) e della Ringo Boxe (via Asilo 17, Ronago – 346-9748874).